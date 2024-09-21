В Броварах госпредприятие через суд обязали привести в готовность укрытия

В ходе проверки органами ГСЧС было обнаружено, что помещения не готовы к эксплуатации, находятся в аварийном состоянии и не могут обеспечить надлежащую защиту работников предприятия и жителей города.

В Киевской области суд обязал балансодержателя привести защитные сооружения гражданской защиты в надлежащее техническое состояние и подготовить их к использованию по назначению, сообщила областная прокуратура.

Установлено, что в Броварах на балансе государственного предприятия находятся 5 защитных сооружений гражданской защиты общей площадью 2174 кв. м. Они способны одновременно разместить 2870 человек для защиты от средств массового поражения.

В то же время, проверкой органов ГСЧС Украины установлено, что помещения не готовы, находятся в аварийном состоянии и не могут полноценно использоваться для укрытия работников предприятия и жителей города.

Балансодержателем объекта, несмотря на военное положение в стране, не приняты никакие меры по своевременному приведению защитных сооружений в состояние готовности к использованию.

В этой связи прокуроры обратились с иском в суд.

В настоящее время судебное решение вступило в законную силу. Принимаются меры по безотлагательному его выполнению государственным предприятием.

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