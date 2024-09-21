Це була частина дискусії, — Радослав Сікорський про свою пропозицію «передати Крим під мандат ООН»

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, а слова про Крим були «гіпотетичною дискусією серед експертів».

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уточнив, що його ідея передати Крим під управління ООН для організації "чесного референдуму" виникла в рамках "гіпотетичної дискусії".

Він наголосив, що Польща підтримує територіальну цілісність України "в цьому немає жодних сумнівів, і я неодноразово це підкреслював". Про це він заявив під час брифінгу для польських ЗМІ у Вашингтоні, повідомляє PAP.

Сікорський також нагадав, що Президент Володимир Зеленський не виключав можливості повернення частини території України дипломатичним шляхом.

"На конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів в режимі off the record, де ми розглядали, як реалізувати пропозиції самого Президента Зеленського, про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії", – додав він.

Нагадаємо, Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки там референдуму.

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