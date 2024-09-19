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У Зеленського відповіли голові МЗС Польщі, який запропонував провести референдум в Криму

13:21, 19 вересня 2024
Радослав Сікорський раніше запропонував передати Крим під мандат ООН, щоб підготувати там референдум.
У Зеленського відповіли голові МЗС Польщі, який запропонував провести референдум в Криму
Фото: slovoidilo.ua
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки там референдуму.

«Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років», — заявляв Сікорський на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

У свою чергу Андрій Єрмак заявив наступне: «Крим — це Україна. росія порушила міжнародне право і має відповідати за це».

Раніше ми писали, що Верховна Рада збирається схвалити законопроект про відновлення публічної влади у Криму.

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