У Зеленського відповіли голові МЗС Польщі, який запропонував провести референдум в Криму

Радослав Сікорський раніше запропонував передати Крим під мандат ООН, щоб підготувати там референдум.

Фото: slovoidilo.ua

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки там референдуму.

«Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років», — заявляв Сікорський на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

У свою чергу Андрій Єрмак заявив наступне: «Крим — це Україна. росія порушила міжнародне право і має відповідати за це».

Раніше ми писали, що Верховна Рада збирається схвалити законопроект про відновлення публічної влади у Криму.

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