Практика судів
  1. В Україні

У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною обмежать рух транспорту на два тижні

16:03, 19 вересня 2024
У зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних.
У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною обмежать рух транспорту на два тижні
Джерело ілюстративного зображення: Уніан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наступні два тижні рух транспорту у пункті пропуску «Чоп – Захонь» буде частково обмежено через ремонтні роботи в зоні митного контролю. Про це повідомила Державна митна служба.

«Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску «Чоп – Захонь», що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних.

Ремонтні роботи проводяться в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’їзд суддів схвалив резолюцію щодо повернення повноважень Раді суддів і зміцнення ролі органів суддівського самоврядування

Пропонується повернути Раді суддів повноваження з призначення та звільнення керівництва ДСА і поширити повноваження РСУ з врегулювання конфлікту інтересів також на членів ВРП.

XX з’їзд суддів України: текстова та онлайн трансляція, день другий

Обговорення проблем судової влади, доповіді голови ВККС та в. о. голови Державної судової адміністрації.

Громадам, які не дають інформацію про власників землі для цілей оподаткування, доведеться пояснювати це прокуратурі – начальник КОВА

«Бігати і вмовляти – не збираюся, і громадам, які не надають інформацію про власників землі, доведеться пояснювати це органам прокуратури» – начальник КОВА Руслан Кравченко.

Середній розмір суддівської винагороди склав 127,8 тисяч грн, працівника апарату суду – 19 тисяч грн – голова ДСА

Голова ДСА Максим Пампура повідомив, що в апеляційних загальних судах працівник апарату суду за підсумками року отримає середню зарплату 24,1 тисяч грн.

Голова ДСА пояснив, чи закладено в проект бюджету на 2025 рік кошти на виплату щомісячних премій суддям до 40%

В проекті бюджету додатково заклали 1,3 млрд грн на виплату суддівської винагороди, зазначив Максим Пампура, відповідаючи на питання щодо перспектив виконання норми про премії суддям.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду