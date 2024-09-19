У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною обмежать рух транспорту на два тижні

У зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних.

Джерело ілюстративного зображення: Уніан

Наступні два тижні рух транспорту у пункті пропуску «Чоп – Захонь» буде частково обмежено через ремонтні роботи в зоні митного контролю. Про це повідомила Державна митна служба.

«Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску «Чоп – Захонь», що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних.

Ремонтні роботи проводяться в рамках проекту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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