В пункте пропуска на границе с Венгрией ограничат движение транспорта на две недели

В связи с проведением ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля пункта транспорт будет двигаться только двумя полосами из пяти имеющихся.

Источник иллюстративного изображения: Униан

Следующие две недели движение транспорта в пункте пропуска «Чоп – Захонь» будет частично ограничено из-за ремонтных работ в зоне таможенного контроля. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

«В течение следующих двух недель в пункте пропуска "Чоп - Захонь", что на украинско-венгерской границе, будет частично ограничено движение легковых и грузовых транспортных средств по направлению выезда из Украины», - говорится в сообщении.

Таким образом, в связи с проведением ремонта дорожного покрытия в зоне таможенного контроля транспорт будет двигаться только двумя полосами из пяти имеющихся.

Ремонтные работы проводятся в рамках проекта осовременивания таможенно-пограничной инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID).

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