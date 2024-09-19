У Зеленского ответили главе МИД Польши, который предложил провести референдум в Крыму

Радослав Сикорский ранее предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы подготовить там референдум.

Фото: slovoidilo.ua

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который предложил передать Крым под мандат ООН для подготовки там референдума.

«Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет», — заявлял Сикорский на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

В свою очередь Андрей Ермак заявил следующее: «Крым – это Украина. россия нарушила международное право и должна отвечать за это».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада намерена одобрить законопроект о возобновлении публичной власти в Крыму.

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