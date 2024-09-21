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В Le Figaro заявили, що месенджер Telegram почав відповідати на запити країн у рамках розслідувань кіберзлочинів

11:25, 21 вересня 2024
За інформацією ЗМІ, одній із країн ЄС вдалося отримати відповіді на запити щодо злочинної групи, яка організувала замовлення близько ста вбивств.
В Le Figaro заявили, що месенджер Telegram почав відповідати на запити країн у рамках розслідувань кіберзлочинів
Джерело фото: Adem AY / Unsplash
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Месенджер Telegram почав відповідати на запити інших країн у рамках розслідувань кіберзлочинів. Про це повідомила газета Le Figaro з посиланням на джерела.

За інформацією медіа, бізнесмен і засновник популярного сервісу обміну повідомленнями Telegram Павло Дуров, перебуваючи під вартою, пообіцяв співпрацювати– з французьким правосуддям і забезпечити виконання його вимог.

Як повідомляється, серед перших, що надіслали відповідні документи у рамках розслідувань кіберзлочинів, значаться Південна Корея, США і Бельгія.

Також, за інформацією джерел ЗМІ, одній із країн ЄС вдалося отримати відповіді на запити щодо злочинної групи, яка організувала замовлення близько ста вбивств.

Крім того у Le Figaro пишуть, що Дуров погодився прибрати функцію «Люди поряд», посилити модерацію обміну контентом на платформі та зняти анонімність деяких користувачів.

Раніше у ЗМІ уже писали, що Telegram уже задовольнив запити Управління у справах неповнолітніх (Ofmin) французької національної поліції та жандармерії в рамках декількох кримінальних розслідувань.

Платформа надала інформацію, яка може допомогти ідентифікувати певних підозрюваних у кількох справах. Серед них – справи про злочини педофілів, зазначило видання Liberation.

«Двері дійсно відчиняються», – сказала в коментарі виданню Liberation Йоганна Брусс, голова відділу J3, що займається кіберзлочинністю в паризькій прокуратурі.

Зміни настільки безпрецедентні, що прокуратура Франції почала відновлювати розслідування у «завислих» справах, наголосило видання.

Нагадаємо, що Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що парламент збирається покласти відповідальність у вигляді деанонімізації на власників Telegram-каналів, які, зокрема, розповсюджують російську пропаганду.

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