Общины призвали подавать запросы относительно ресурсов для прохождения отопительного сезона

По словам Алексея Кулебы, задача состоит в том, чтобы скоординировать работу так, чтобы зимой в домах украинцев было светло и тепло.

Вицепремьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба призвал общины подавать запросы относительно ресурсов для прохождения отопительного сезона.

По его словам, нужно подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий и вызовов войны.

Кулеба сообщил, что на заседании Штаба по прохождению осенне-зимнего периода обсудили с общинами проблемные и актуальные вопросы. Особое внимание было уделено прифронтовым населенным пунктам и общинам, которые страдают от российской агрессии.

«Наша задача – скоординировать работу так, чтобы зимой в домах украинцев было светло и тепло», - отметил он.

Среди обозначенных задач:

Подготовка ТЭС и ТЭЦ к стабильному функционированию в условиях зимы.

Обеспечение установки когенерационных установок и модульных котельных в пострадавших регионах.

Подготовка к альтернативным сценариям развития событий во время форс-мажорных ситуаций, в частности атак на критическую инфраструктуру.

Выполнение мер по защите критической инфраструктуры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

Создание механизмов для устойчивого водоснабжения в районах, которые находятся в зоне риска.

Рассмотрение инициатив общин по внедрению индивидуального теплоснабжения для оптимизации ресурсов в условиях зимы.

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