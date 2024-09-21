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Общины призвали подавать запросы относительно ресурсов для прохождения отопительного сезона

13:18, 21 сентября 2024
По словам Алексея Кулебы, задача состоит в том, чтобы скоординировать работу так, чтобы зимой в домах украинцев было светло и тепло.
Общины призвали подавать запросы относительно ресурсов для прохождения отопительного сезона
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Вицепремьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба призвал общины подавать запросы относительно ресурсов для прохождения отопительного сезона.

По его словам, нужно подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий и вызовов войны.

Кулеба сообщил, что на заседании Штаба по прохождению осенне-зимнего периода обсудили с общинами проблемные и актуальные вопросы. Особое внимание было уделено прифронтовым населенным пунктам и общинам, которые страдают от российской агрессии.

«Наша задача – скоординировать работу так, чтобы зимой в домах украинцев было светло и тепло», - отметил он.

Среди обозначенных задач:

  • Подготовка ТЭС и ТЭЦ к стабильному функционированию в условиях зимы.
  • Обеспечение установки когенерационных установок и модульных котельных в пострадавших регионах.
  • Подготовка к альтернативным сценариям развития событий во время форс-мажорных ситуаций, в частности атак на критическую инфраструктуру.
  • Выполнение мер по защите критической инфраструктуры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения.
  • Создание механизмов для устойчивого водоснабжения в районах, которые находятся в зоне риска.
  • Рассмотрение инициатив общин по внедрению индивидуального теплоснабжения для оптимизации ресурсов в условиях зимы.

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