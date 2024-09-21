Общины призвали подавать запросы относительно ресурсов для прохождения отопительного сезона

Вицепремьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба призвал общины подавать запросы относительно ресурсов для прохождения отопительного сезона.
По его словам, нужно подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий и вызовов войны.
Кулеба сообщил, что на заседании Штаба по прохождению осенне-зимнего периода обсудили с общинами проблемные и актуальные вопросы. Особое внимание было уделено прифронтовым населенным пунктам и общинам, которые страдают от российской агрессии.
«Наша задача – скоординировать работу так, чтобы зимой в домах украинцев было светло и тепло», - отметил он.
Среди обозначенных задач:
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