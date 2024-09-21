Працівниця Одеської морської академії вимагала $1500 за допомогу у вступі до навчального закладу — прокуратура

За версією слідства, жінка вимагала від абітурієнтів хабарі в обмін на «гарантію» безперешкодного вступу.

В Одесі викрили працівницю Одеської морської академії, яка за гроші обіцяла допомогу абітурієнтам у вступі до навчального закладу, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, фахівець відділу доуніверситетської підготовки налагодила схему, за якою вимагала від абітурієнтів хабарі в обмін на "гарантію" безперешкодного вступу.

Зазначається, що жінка пропонувала свою "допомогу" не лише для вступу до Одеської морської академії, але й до Херсонської державної морської академії, яка тимчасово діє в Одесі. За таку "послугу" вона вимагала 1500 доларів США.

Працівницю академії затримали під час отримання грошей, і наразі їй повідомлено про підозру у вимагання та одержанні неправомірної вигоди.

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