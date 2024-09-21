В Умани с 23 сентября усиливают меры безопасности в преддверии Рош га-Шана

В городе вводится особый режим въезда и запрет продажи некоторых товаров.

Источник фото: ck-oda.gov.ua

В Умани с понедельника, 23 сентября, усиливают меры безопасности накануне Рош га-Шана. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Прошу относиться ко всем мерам с пониманием. Это необходимость. Потому что безопасность жителей Умани и паломников – неизменный приоритет во время грядущего Рош га-Шана», - отметил он.

Так, с 23 сентября в Умани будет запрещен въезд транспортных средств в город на ряде улиц. Также с усиленным контрольно-пропускным режимом будет обеспечено движение транспортных средств по некоторым улицам.

Кроме того, в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков, фейерверков и пиротехнических средств.

Рош га-шана отмечают в этом году 2-4 октября.

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