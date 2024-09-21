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100 лет может понадобиться для полного разминирования Украины, — ООН

17:53, 21 сентября 2024
Технологии помогут ускорить этот процесс разминирования Украины, отметила помощница генсека ООН и директор кризисного бюро Программы развития ООН Шоко Нода.
100 лет может понадобиться для полного разминирования Украины, — ООН
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Для полного разминирования территории Украины традиционными способами может понадобиться до ста лет, но современные технологии способны существенно ускорить этот процесс. Об этом заявила помощница генерального секретаря ООН и директор кризисного бюро ПРООН Шоко Нода в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, значительного прогресса в вопросе разминирования Украины можно добиться при условии постоянных усилий и усовершенствования технологий.

"При условии постоянных усилий и усовершенствования технологий значительного прогресса можно достичь за несколько лет, но с помощью традиционных методов разминирования может потребоваться сотня лет, чтобы полностью очистить и сертифицировать все пострадавшие регионы как безопасные", - сказала она.

Она подчеркнула, что тестирование новейших методов обнаружения мин продемонстрировало обнадеживающие результаты в нахождении наземных мин и взрывоопасных пережитков войны.

Инновационные команды добились 78% успеха при обнаружении предметов на поверхности, около 70% - при нахождении металлических и закопанных объектов, а также 62% - в случаях с пластиковыми предметами.

Нода также поделилась, что сейчас идет работа с национальными органами власти над привлечением собак к операциям по разминированию.

По ее словам, обученные собаки способны ежедневно проверять территорию площадью до 1500 квадратных метров, что в 75 раз быстрее, чем может сделать человек.

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