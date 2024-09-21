100 лет может понадобиться для полного разминирования Украины, — ООН

Технологии помогут ускорить этот процесс разминирования Украины, отметила помощница генсека ООН и директор кризисного бюро Программы развития ООН Шоко Нода.

Для полного разминирования территории Украины традиционными способами может понадобиться до ста лет, но современные технологии способны существенно ускорить этот процесс. Об этом заявила помощница генерального секретаря ООН и директор кризисного бюро ПРООН Шоко Нода в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, значительного прогресса в вопросе разминирования Украины можно добиться при условии постоянных усилий и усовершенствования технологий.

"При условии постоянных усилий и усовершенствования технологий значительного прогресса можно достичь за несколько лет, но с помощью традиционных методов разминирования может потребоваться сотня лет, чтобы полностью очистить и сертифицировать все пострадавшие регионы как безопасные", - сказала она.

Она подчеркнула, что тестирование новейших методов обнаружения мин продемонстрировало обнадеживающие результаты в нахождении наземных мин и взрывоопасных пережитков войны.

Инновационные команды добились 78% успеха при обнаружении предметов на поверхности, около 70% - при нахождении металлических и закопанных объектов, а также 62% - в случаях с пластиковыми предметами.

Нода также поделилась, что сейчас идет работа с национальными органами власти над привлечением собак к операциям по разминированию.

По ее словам, обученные собаки способны ежедневно проверять территорию площадью до 1500 квадратных метров, что в 75 раз быстрее, чем может сделать человек.

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