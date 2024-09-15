Борис Джонсон накинувся з критикою на Олафа Шольца через відмову давати Україні ракети Taurus

Борис Джонсон закликав Олафа Шольца переглянути свою позицію щодо передачі ракет Україні.

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца через те, що він заявив, що Німеччина не передаватиме Україні крилаті ракети Taurus.

«Нам безперечно потрібна поставка Taurus, безперечно. З огляду на історію Німеччини можна зрозуміти Шольца, але зараз необхідно зайняти чітку позицію на вирішальному етапі», — сказав Джонсон газеті Süddeutsche Zeitung.

Це не вперше, коли Борис Джонсон висуває звинувачення проти канцлера. У 2022 році в інтерв'ю CNN він заявив: «Думка Німеччини в певний момент полягала в тому, що було б краще, якби все закінчилося швидко і Україна здалася».

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не надасть дозвіл Україні використовувати німецьку зброю для атак на території росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.