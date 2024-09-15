У Швеції мігрантам платитимуть $34 000 за добровільний виїзд з країни

У Швеції хочуть скоротити кількість мігрантів.

Влада Швеції заявила про намір виплачувати мігрантам, біженцям та здобувачам політичного притулку близько 34 000 доларів за добровільний виїзд з країни та повернення на батьківщину, передає Newsweek.

Згідно із законопроектом, запропонованим «Шведськими демократами», ті, хто залишає країну, зможуть отримати виплату розміром у 350 000 шведських крон, починаючи з 2026 року.

«Ми зараз переживаємо зміну напряму нашої міграційної політики», - заявив міністр міграції Йохан Форссель.

Зараз мігранти також можуть отримати винагороду за добровільний виїзд зі Швеції, але вона відносно невелика – 10 000 крон за дорослого і 5 000 крон за дитину, але не більше 40 000 крон на сім'ю.

У Швеції вважають, що отримання компенсації буде найбільш цікавим для тих, хто довгий час перебуває без роботи або має низький дохід і залежить від соціальної підтримки з боку держави.

У Швеції велика проблема етнічної злочинності, коли вихідці з Африки, Афганістану та Близького Сходу збираються в банди та займаються наркоторгівлею, крадіжками та розбоєм.

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