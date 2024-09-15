Ліонель Мессі оформив дубль та відзначився асистом у матчі Інтера Маямі в МЛС, відео

Зірковий футболіст Ліонель Мессі допоміг своїй команді у грі проти Філадельфії.

Фото: ФК Інтер Маямі

Нападник американського футбольного клубу «Інтер Маямі» Ліонель Мессі забив два голи та відзначився результативною передачею у матчі МЛС проти «Філадельфії».

Гра розпочалась із неочікуваного гола у ворота «Інтера», але Мессі та компанія змогли не тільки зрівняти рахунок, але й довести матч до перемоги.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Варто зазначити, що український захисник Сергій Кривцов не був заявлений на цей матч.

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