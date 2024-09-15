В Швеции мигрантам будут платить $34 000 за добровольный отъезд из страны

В Швеции хотят сократить число мигрантов.

Власти Швеции заявили о намерении выплачивать мигрантам, беженцам и соискателям политического убежища порядка 34 000 долларов за добровольный выезд из страны и возвращение на родину, передает Newsweek.

Согласно законопроекту, предложенному «Шведскими демократами», покидающие страну смогут получить выплату размером в 350 000 шведских крон, начиная с 2026 года.

«Мы сейчас переживаем смену направления нашей миграционной политики», – заявил министр миграции Йохан Форссель.

В настоящий момент мигранты также могут получить вознаграждение за добровольный выезд из Швеции, но оно относительно небольшое – 10 000 крон за взрослого и 5 000 крон за ребенка, но не более 40 000 крон на семью.

В Швеции считают, что получение компенсации будет наиболее интересно тем, кто долгое время находится без работы или имеет низкий доход и зависит от социальной поддержки со стороны государства.

В Швеции большая проблема этнической преступности, когда выходцы из Африки, Афганистана и Ближнего Востока сколачиваются в банды и занимаются наркоторговлей, кражами и разбоем.

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