Борис Джонсон обрушился с критикой на Олафа Шольца из-за отказа давать Украине ракеты Taurus

Борис Джонсон призвал Олафа Шольца пересмотреть свою позицию относительно передачи ракет Украине.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца из-за того, что он заявил, что Германия не будет передавать Украине крылатые ракеты Taurus.

«Нам определенно нужна поставка Taurus, определенно. Учитывая историю Германии, можно понять Шольца, но сейчас необходимо занять четкую позицию на решающем этапе», — сказал Джонсон газете Süddeutsche Zeitung.

Это не первый раз, когда Борис Джонсон выдвигает обвинения против канцлера. В 2022 году в интервью CNN он заявил: «Мнение Германии в определенный момент заключалось в том, что было бы лучше, если бы все закончилось быстро и Украина сдалась».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не предоставит разрешение Украине использовать немецкое оружие для атак на территории россии.

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