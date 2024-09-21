Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не будет поставлять Украине ракеты Taurus

«Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые долетают до Москвы», - заявил Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом он сказал во время мероприятия в Нидергерсдорфе, пишет DPA.

Он отметил, несмотря на то, что многие его убеждали передать Украине Taurus, «я не буду поставлять крылатые ракеты, которые долетают до Москвы».

«Я могу и буду уверять вас сейчас в этом: я буду придерживаться этой позиции», – сказал он.

Немецкий канцлер также добавил, что необходимо рассмотреть варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины.

Кроме того, он подверг критике позицию ультралевых и ультраправых партий, которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины. «Это наивно», - сказал Шольц.

Ранее Борис Джонсон обрушился с критикой на Олафа Шольца из-за отказа давать Украине ракеты Taurus.

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