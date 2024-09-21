Камалу Харрис перед выборами в США поддержали Дженнифер Лопес, Джулия Робертс и Мэрил Стрип

Камалу Харрис также поддержали Крис Рок и Бен Стиллер.

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Актрисы Мерил Стрип и Джулия Робертс, певица Дженнифер Лопес, комики Крис Рок и Бен Стиллер присоединились к шоу в поддержку Камалы Харрис, баллотирующейся на пост президента США от демократической партии.

Американские знаменитости присоединились к шоу Опры Уинфри «Объединенные ради Америки» онлайн 19 сентября. Это был виртуальный митинг в поддержку Камалы Харрис в штате Мичиган.

Мэрил Стрип в шутку поздоровалась с Харрис: «Поздравляю, президентка», на что демократка ответила: «Еще 47 дней».

«Пусть мои слова — и Богу в уши», — добавила актриса.

Ранее певица Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Гаррис после дебатов.

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