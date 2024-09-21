У Києві взялися за відновлення озера Синє у Подільському районі

На озері розпочали активну фазу робіт з відновлення.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці розпочали активну фазу робіт з відновлення озера Синє. Як пишуть у КМДА, згідно з планом, на об’єкті спеціалізована техніка виконує розчистку дна та берегової лінії водойми. Основним завданням на поточному етапі є очищення з’єднувальної протоки озера.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», озеро розташоване на західній околиці житлового масиву Виноградар у Подільському районі.

На першому етапі акцент буде саме на розчистці озера. Ці роботи фінансуватимуться зі спеціального фонду, кошти з якого можуть спрямовуватися винятково на природоохоронні заходи.

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