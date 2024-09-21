На Київщині 10-річний хлопчик, якого шукали понад 14 годин, заснув на горищі

Хлопчик пояснив, що грався та заснув.

У Боярці, що на Київщині, ввечері 20 вересня до правоохоронців звернулася жінка із повідомленням, що її 10-річний син пішов до школи вранці і не повернувся додому. Відтак, на пошуки дитини оперативно залучилися оперативники, групи реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери громади та було орієнтовано громадськість.

Як повідомляють у поліції, пошуки хлопчика тривали понад 14 годин.

В результаті поліцейські знайшли дитину вдома на горищі. Він пояснив, що грався та заснув.

На щастя, жертвою злочину хлопчик не став.

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