Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи, — Андрій Єрмак відреагував на плани рф та закликав світ діяти

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію про підготовку рф до удару по об’єктах ядерної енергетики, про що повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Єрмак закликав світ відреагувати на підготовку до терору, оскільки "він стосується усіх".

"Світ має відреагувати на підготовку рф до ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими, відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі. Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи", - зазначив Єрмак.

Також він додав, що рф треба зупинити тут і зараз, а країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати.

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