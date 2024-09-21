Цены на iPhone 16 могут снизиться в ближайшее время из-за низкого спроса

Аналитики говорят, что продажи новой линейки iPhone пока не оправдали ожиданий.

Стартовые продажи iPhone 16 оказались ниже ожиданий компании Apple. Сотрудники компании уже получили персональные скидки, а дальше цены упадут и в ритейле.

Эксперты прогнозируют, что это произойдет в ближайшие несколько недель, пишет Quartz.

«Сотрудники Apple уже могут приобрести iPhone 16 со скидкой для сотрудников», — сказал известный аналитик Apple Минг-Чи Куо.

За первые выходные с момента дебюта Apple продала около 37 миллионов смартфонов iPhone 16, что почти на 13% меньше, чем продажи iPhone 15 за первые выходные год назад, сообщил Куо

Куо объяснил замедление продаж в первые выходные более низким, чем ожидалось, спросом на линейку iPhone 16 Pro, в основном из-за несвоевременного выпуска Apple Intelligence.

«Одним из ключевых факторов более низкого, чем ожидалось, спроса на серию iPhone 16 Pro является то, что главный аргумент в пользу продаж — Apple Intelligence — не будет доступен на старте продаж одновременно с выпуском iPhone 16», — сказал Куо.

Как сообщается, анализ предварительных заказов показало, что спрос на новую линейку iPhone в США постепенно начинает расти, а сроки доставки iPhone 16 Pro достигают двух-трех недель в семи крупных городах, проанализированных инвестиционным банком. Но это все еще ниже прошлогодних показателей.

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