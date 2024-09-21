Міненерго оголосило про конкурс щодо оновлення наглядової ради «Укренерго»

Відбір усіх членів - 4 незалежних та 3 представників держави - планують завершити до 9 грудня.

Міністерство енергетики України повідомило, що оголошує конкурсний відбір кандидатів на зайняття трьох посад незалежних членів наглядової ради «Укренерго». Про це повідомили на офіційному сайті відомства.

Там зазначили, що оскільки термін повноважень чинних членів наглядової ради добігає кінця у 2024-2025 роках, оголошено конкурс на три посади незалежних членів ради. До процесу відбору буде залучено професійного консультанта для допомоги.

Одночасно з проведенням конкурсного відбору незалежних членів, Міненерго буде також визначати та обирати кандидатури представників держави в наглядовій раді.

Відбір усіх членів — 4 незалежних та 3 представників держави планують завершити до 9 грудня 2024 року. «Процес відбору членів Наглядової ради має відбуватися відповідно до чинного законодавства України, статуту компанії та керівними принципами корпоративного управління ОЕСР», — йдеться у повідомленні. У Міненерго додали, що наглядову раду буде сформовано «прозоро через конкурсну процедуру обрання незалежних членів з дотриманням принципу різноманітності персонального та функціонального складу».

«Першим та основним завданням новоствореної незалежної наглядової ради стане проведення прозорого конкурсного відбору кандидатів на посаду голови правління «Укренерго». Відтак наглядова рада прийме рішення щодо критеріїв відбору кандидатів на посаду голови правління та затвердження порядку проведення конкурсного відбору», — додали у відомстві.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимира Кудрицького звільнили з посади голови Укренерго. З 5 вересня Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління.

Додамо, посли G7 вимагають від України негайного призначення експертів до наглядової ради НЕК «Укренерго».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.