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Керівницю банківської філії підозрюють у шахрайстві на понад 3,5 мільйона гривень

07:54, 19 жовтня 2024
Жінка обманула десятки пенсіонерів-вкладників на великі суми.
Керівницю банківської філії підозрюють у шахрайстві на понад 3,5 мільйона гривень
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Правоохоронці підозрюють 44-річну жительку Бердичівського району, яка працювала керівницею банківської філії, у заволодінні коштами більше десяти вкладників. Жінка, використовуючи підроблені офіційні документи, обманювала пенсіонерів та розпоряджалася їхніми грошима. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вкладники відкривали гривневі та валютні депозити на півроку з автоматичним продовженням. З 2018 по 2022 роки підозрювана запевняла пенсіонерів, іноді особисто телефонуячи, що їм потрібно з’явитися для продовження договорів. При цьому вона створювала фальшиві заяви на видачу готівки та документи, які виглядали як справжні.

Клієнти, не підозрюючи нічого лихого, ставили підписи, вважаючи, що їхні вклади активні, в той час як жінка не вносила необхідну інформацію до банківської системи. Таким чином, рахунки вкладників закривалися, а фігурантка привласнювала отримані кошти.

Жінка також виготовляла нові фальшиві документи, переконуючи клієнтів у продовженні їхніх неіснуючих вкладів. Вона заволоділа коштами рідних загиблого захисника, отримавши виплати з ОТЦК та СП. У серпні 2022 року, допомагаючи одній з клієнток, вона здійснила переказ 500 000 гривень з її рахунку на свій, а також викрала ще 650 000 гривень з рахунку однієї жінки та 350 000 гривень з рахунку іншої.

Наразі колишній керівниці банківської філії повідомлено про підозру у низці злочинів. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

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