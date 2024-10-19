Руководительницу банковского филиала подозревают в мошенничестве на более чем 3,5 миллиона гривен

Женщина обманула десятки пенсионеров-вкладчиков на крупные суммы.

Правоохранители подозревают 44-летнюю жительницу Бердичевского района, которая работала руководителем банковского филиала, в завладении средствами более десяти вкладчиков. Женщина, используя поддельные официальные документы, обманывала пенсионеров и распоряжалась их деньгами. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Согласно материалам досудебного расследования, вкладчики открывали гривневые и валютные депозиты на полгода с автоматическим продлением. С 2018 по 2022 годы подозреваемая уверяла пенсионеров, иногда лично звоня по телефону, что им нужно явиться для продления договоров. При этом она создавала фальшивые заявления на выдачу наличных и документы, которые выглядели как настоящие.

Клиенты, не подозревая ничего плохого, ставили подписи, считая, что их вклады активны, в то время как женщина не вносила необходимую информацию в банковскую систему. Таким образом, счета вкладчиков закрывались, а фигурантка присваивала полученные средства.

Женщина также изготавливала новые фальшивые документы, убеждая клиентов в продолжении их несуществующих вкладов. Она завладела средствами родных погибшего защитника, получив выплаты из ОТЦК и СП. В августе 2022 года, помогая одной из клиенток, она осуществила перевод 500 000 гривен с ее счета на свой, а также похитила еще 650 000 гривен со счета одной женщины и 350 000 гривен со счета другой.

Сейчас бывшей руководительнице банковского филиала сообщено о подозрении в ряде преступлений. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

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