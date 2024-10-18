Украине нужно было менять ядерное оружие на НАТО, а не на Будапештский меморандум, — Президент

Владимир Зеленский подчеркнул, что именно вступление в НАТО, а не меморандум, могло бы стать лучшей компенсацией за отказ от ядерного арсенала.

Гарантии безопасности, которые Украина имела как член НАТО, были бы более надежной компенсацией за отказ от ядерного оружия, чем гарантии, предоставленные Будапештским меморандумом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

Глава государства подчеркнул, что в Будапештский меморандум Украина имела ядерное оружие и была ядерным государством, что и было одной из гарантий безопасности для нашего государства. По его словам, именно вступление в НАТО, а не меморандум, могло бы стать лучшей компенсацией за отказ от ядерного арсенала.

«Мой аргумент относительно Будапешта, когда мы отдали соответствующее оружие, что мы должны были менять оружие на НАТО. Так надо было менять не на Будапештский меморандум. Надо было отдавать ядерное оружие, а получать НАТО и ЕС. Этого мало. Безопасность – она разная, как вы видите: и коридоры зерновые, и финансовая поддержка. Безопасность – не только вооруженная. Безопасность – и экономическая», - подчеркнул Президент.

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