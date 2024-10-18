Україні треба було міняти ядерну зброю на НАТО, а не на Будапештський меморандум, — Президент

Володимир Зеленський наголосив, що саме вступ до НАТО, а не меморандум, міг би стати кращою компенсацією за відмову від ядерного арсеналу.

Гарантії безпеки, які мала б Україна як член НАТО, були б надійнішою компенсацією за відмову від ядерної зброї, ніж гарантії, надані Будапештським меморандумом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

Глава держави підкреслив, що до Будапештського меморандуму Україна мала ядерну зброю і була ядерною державою, що й було однією із гарантій безпеки для нашої держави. За його словами, саме вступ до НАТО, а не меморандум, міг би стати кращою компенсацією за відмову від ядерного арсеналу.

«Мій аргумент, щодо Будапешту, коли ми віддали відповідну зброю, що ми повинні були міняти зброю на НАТО. Так треба було міняти, не на Будапештський меморандум. Треба було віддавати ядерну зброю, а отримувати НАТО і ЄС. Цього замало. Безпека - вона різна, як ви бачите: і коридори зернові, і фінансова підтримка. Безпека - не тільки збройна. Безпека - й економічна», - наголосив Президент.

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