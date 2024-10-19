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У Тринідаді і Тобаго відбувся перший показ фільму «20 днів у Маріуполі»

07:36, 19 жовтня 2024
«20 днів у Маріуполі» — документальний фільм про російську агресію показали в Карибському регіоні.
У Тринідаді і Тобаго відбувся перший показ фільму «20 днів у Маріуполі»
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Постійне представництво України при ООН разом із місією ЄС у Тринідаді і Тобаго та місцевими установами організували показ документального фільму «20 днів у Маріуполі» у столиці країни, Порт-оф-Спейні. Як повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця, це був перший показ стрічки в Карибському регіоні в рамках Європейського кінофестивалю.

На заході були присутні місцеві політики, включаючи міністра закордонних справ Емері Брауна, представники академічних кіл, бізнесу, культури та студенти. Під час презентації Кислиця зазначив: «Між вашим містом та Маріуполем майже десять тисяч кілометрів. Але для порядних людей і націй географічна відстань не має значення, особливо коли йдеться про відстоювання загальнолюдських цінностей».

Він також підкреслив, що останні події свідчать про те, що мир і безпека не можна сприймати як належне, і закликав усіх бути готовими захищати свої країни та цінності.

Посол ЄС у Тринідад і Тобаго Пітер Кавендіш наголосив на важливості недопущення російського вторгнення до статусу нової норми і закликав розуміти його наслідки.

Фільм, створений у співпраці документальної студії FRONTLINE та інформаційного агентства Associated Press, хронікує перші 20 днів повномасштабного вторгнення через історії людей, свідків і жертв російських агресій. Стрічка демонструє, як російські сили перетворювали Маріуполь на руїни, зокрема, бомбардування пологового будинку, обстріли житлових будинків, братські могили та порятунок авторів фільму з оточеного міста.

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Маріуполь війна

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