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У Могилів-Подільському за хабарі затримали адвокатку та лікаря, які підробляли медичні документи

07:18, 19 жовтня 2024
На Вінниччині викрито корупційну схему з фіктивними медичними діагнозами.
У Могилів-Подільському за хабарі затримали адвокатку та лікаря, які підробляли медичні документи
Джерело фото: vn.npu.gov.ua
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Правоохоронці виявили корупційну схему в Могилів-Подільському, де місцева адвокатка підшукувала військовослужбовців, які прагнули уникнути проходження служби. Разом із завідувачем одного з відділень лікарні, який є членом військово-лікарської комісії, вони пропонували за гроші внести неправдиві діагнози до медичної документації. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Вартість таких «послуг» становила 6 тисяч доларів. 16 жовтня слідчі затримали зловмисників під час отримання чергової частини хабаря.

У ході обшуків в лікарні та за адресою адвокатки правоохоронці вилучили кошти, медичні документи з ознаками підробки, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкції передбачають до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Документування справи проводили слідчі, а оперативний супровід забезпечували співробітники УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.

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