В Могилев-Подольском за взятки задержали адвоката и врача, которые подделывали медицинские документы

В Винницкой области разоблачена коррупционная схема с фиктивными медицинскими диагнозами.

Источник фото: vn.npu.gov.ua

Правоохранители обнаружили коррупционную схему в Могилев-Подольском, где местный адвокат подыскивала военнослужащих, которые стремились избежать прохождения службы. Вместе с заведующим одного из отделений больницы, который является членом военно-врачебной комиссии, они предлагали за деньги внести ложные диагнозы в медицинскую документацию. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Стоимость таких «услуг» составляла 6 тысяч долларов. 16 октября следователи задержали злоумышленников во время получения очередной части взятки.

В ходе обысков в больнице и по адресу адвоката правоохранители изъяли средства, медицинские документы с признаками подделки, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Документирование дела проводили следователи, а оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники УСБУ в Винницкой области под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

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