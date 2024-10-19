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Какой будет зима в этом году – в Укргидрометцентре ответили, чего ждать от температуры

07:00, 19 октября 2024
Ожидается, что в большинстве холодных месяцев среднемесячная температура будет выше климатической нормы.
Какой будет зима в этом году – в Укргидрометцентре ответили, чего ждать от температуры
Источник фото: Nathan Wolfe / Unsplash
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Тенденция последних лет говорит о том, что все чаще холодный период сокращается, по крайней мере, где-то на 10-15 дней. Об этом заявила спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха, которую цитирует Укринформ.

«Осенью он (этот период – ред.) ... может немного отсрочиться. За счет глобальных изменений становится больше теплых периодов, и среднесуточные температуры (и вообще среднемесячные температуры) большинство последних лет – выше климатической нормы, и это удерживается на протяжении последних лет», - пояснила она.

Представительница Укргидрометцентра проинформировала, что в Украине ожидается, что в большинстве холодных месяцев среднемесячная температура будет выше климатической нормы – даже на 1,5-2 градуса, если глобально говорить о холодном периоде.

«Но, конечно, есть и некоторые исключения. Например, для ноября и декабря, возможно, она (температура – ​​ред.) все же будет близка (до климатической нормы – ред.). Общая тенденция, конечно, к потеплению (наблюдается – ред.), но это совершенно не исключает заливов холода, арктического воздуха. Мы сезонная страна, эти заливы холода могут быть, но просто их продолжительность в последние годы все больше сокращается», - отметила Птуха.

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