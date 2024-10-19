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Якою буде зима в цьому році – в Укргідрометцентрі відповіли, чого чекати від температури

07:00, 19 жовтня 2024
Очікується, що в більшості холодних місяців середньомісячна температура буде вище кліматичної норми.
Якою буде зима в цьому році – в Укргідрометцентрі відповіли, чого чекати від температури
Джерело фото: Nathan Wolfe / Unsplash
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Тенденція останніх років говорить про те, що все частіше холодний період скорочується, принаймні десь на 10-15 днів. Про це заявила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, яку цитує Укрінформ.

«Восени він (цей період — ред.) ... може трохи відтермінуватися. За рахунок глобальних змін стає більше теплих періодів, і середньодобові температури (і взагалі середньомісячні температури) більшість останніх років – вище кліматичної норми, і це утримується впродовж останніх років», - пояснила вона.

Представниця Укргідрометцентру поінформувала, що в Україні очікується, що в більшості холодних місяців середньомісячна температура буде вище кліматичної норми – навіть на 1,5-2 градуси, якщо глобально говорити про холодний період.

«Але, звичайно, є і певні винятки. Наприклад, для листопада і грудня, можливо, вона (температура — ред.) все ж таки буде близькою (до кліматичної норми — ред.). Загальна тенденція, звичайно, до потепління (спостерігається — ред.), але це абсолютно не виключає затоків холоду, арктичного повітря. Ми — сезонна країна, ці затоки холоду можуть бути, але просто їхня тривалість останніми роками дедалі скорочується», - зазначила Птуха.

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