На Волині запрацював перший в області Центр рекрутингу

Громадяни самостійно без участі ТЦК та СП зможуть доєднатися до бажаної військової частини.

У Волинській області відкрили перший Центр рекрутингу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як пояснив начальник відділу комплектування Волинського прикордонного загону Олег Бурдейний, центр дає змогу волинянам самостійно обрати вакансії в будь-якій військовій частині. Надалі, зазначили у ДПСУ, заклад без участі ТЦК та СП зв’язує потенційного кандидата із обраним підрозділом.

Центр розташувався у Луцькому ЦНАПі.

Раніше уповноважений представник МОУ з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.

Представник МОУ зазначив, що це ті, хто звертається чи безпосередньо до військових частин або через рекрутингові центри, чи використовуючи онлайн-платформи, які були зроблені з партнерами трохи менше року назад.

Також він наголосив, що в Україні відкрито понад 10 тисяч вакансій у Силах оборони, включно з позиціями кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА та медиків. Рекрутуватися можна до будь-яких підрозділів: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та Держприкордонслужби.

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