На Волыни заработал первый в области Центр рекрутинга

Граждане самостоятельно без участия ТЦК и СП могут присоединиться к желаемой воинской части.

В Волынской области открыли первый центр рекрутинга. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как пояснил начальник отдела комплектования Волынского пограничного отряда Олег Бурдейный, центр позволяет волынянам самостоятельно выбрать вакансии в любой воинской части. В дальнейшем, отметили в ГПСУ, заведение без участия ТЦК и СП связывает потенциального кандидата с избранным подразделением.

Центр расположился в Луцком ЦНАПе.

Ранее уполномоченный представитель МОУ по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что ежемесячно к Силам обороны Украины присоединяются в среднем 6 500 добровольцев.

Представитель МОУ отметил, что это те, кто обращается или непосредственно в воинские части или через рекрутинговые центры, или используя онлайн-платформы, которые были сделаны с партнерами чуть меньше года назад.

Также он подчеркнул, что в Украине открыто более 10 тысяч вакансий в Силах обороны, включая позиции поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА и медиков. Рекрутироваться можно в любые подразделения: ВСУ, Нацгвардию, СБУ и Госпогранслужбу.

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