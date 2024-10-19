Требовали 15 тысяч долларов за решение земельных вопросов — в Ровенской области разоблачили главу общины и депутата

Фигуранты обещали не вмешиваться в ведение предпринимательской деятельности и не инициировать расторжение договоров на использование уже находившихся в аренде земельных участков.

В Ровенской области в Варашском районе разоблачили председателя общины и депутата, которые требовали 15 тысяч долларов за решение земельных вопросов. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Так, председателю общины Варашского района уведомлено о подозрении в законченном покушении на получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, и в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. исполнение функций местного самоуправления (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Расследование установило, что глава общины выразил просьбу директору аграрного предприятия предоставить ему 5 тысяч долларов взятки. За это он обещал не инициировать на сессии местного совета вопрос о расторжении заключенных договоров аренды земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства, которыми пользовалась фирма.

Кроме того, еще 10 тысяч долларов директор предоставил депутату одного из городских советов, чтобы тот «решил» этот же вопрос с избранниками общины, добавляют в прокуратуре.

«Мужчинам уже избраны меры предосторожности. Депутату – круглосуточный домашний арест, а главе общины – содержание под стражей с правом внесения 205 904 грн залога, который он уже оплатил. Кроме того, решением суда глава общества отстранен от занимаемой должности», — отметили в ведомстве.

За совершенные преступления депутату грозит до 5 лет заключения, а председателю – до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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