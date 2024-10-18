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Когда в Украину придет «бабье лето» – прогноз Укргидрометцентра

23:48, 18 октября 2024
В третьей декаде октября в Украине потеплеет.
Когда в Украину придет «бабье лето» – прогноз Укргидрометцентра
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С 22 октября в Украине на несколько дней потеплеет, прогнозируют синоптики. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она отметила, что в третьей декаде октября следует ожидать повышения температуры из-за изменений в барических условиях. А «вот вот дневная (температура - ред.) уже, можно сказать, даже будет более комфортной... Если сейчас у нас днем +7°C - +13°C, до +15°C - +16°C на Закарпатье, то в дальнейшем, с 22 числа, в большинстве регионов Украины уже +11°C - +16°C в дневные часы. То есть, в принципе, для октября это достаточно комфортные показатели температуры», - сообщила Птуха.

По ее словам, комфортные температуры будут сохраняться до середины третьей декады октября, после чего возможны изменения синоптических процессов, которые могут принести атмосферные фронты.

Сейчас же в Украине ощущается снижение температуры из-за антициклона, который принес холодный воздух из северных широт. Синоптики прогнозируют заморозки в ночные часы, особенно в первые две ночи, с интенсивностью до -5°C в разных регионах, за исключением юго-востока, где ожидается облачность и дожди.

Отметим, что в ближайшие дни в Украине будет прохладно, с незначительными осадками, которые пройдут лишь в субботу в отдельных регионах.

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