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Коли в Україну прийде «бабине літо» – прогноз Укргідрометцентру

23:48, 18 жовтня 2024
У третій декаді жовтня в Україні потеплішає.
Коли в Україну прийде «бабине літо» – прогноз Укргідрометцентру
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З 22 жовтня в Україні на кілька днів потеплішає, прогнозують синоптики. Про це під час брифінгу заявила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Вона зазначила, що в третій декаді жовтня слід очікувати підвищення температури через зміни в баричних умовах. А» ось денна (температура — ред.) вже, можна сказати, навіть буде більш комфортною... Якщо зараз у нас вдень +7°C - +13°C, до +15°C - +16°C на Закарпатті, то надалі, з 22 числа, у більшості регіонів України вже +11°C - +16°C у денні години. Тобто, у принципі, для жовтня це досить комфортні показники температури», – повідомила Птуха.

За її словами, комфортні температури зберігатимуться до середини третьої декади жовтня, після чого можливі зміни синоптичних процесів, які можуть принести атмосферні фронти.

Наразі ж в Україні відчувається зниження температури через антициклон, що приніс холодне повітря з північних широт. Синоптики прогнозують заморозки в нічні години, особливо у перші дві ночі, з інтенсивністю до -5°C у різних регіонах, за винятком південного сходу, де очікується хмарність і дощі.

Відзначимо, що найближчими днями в Україні буде прохолодно, з незначними опадами, які пройдуть лише в суботу в окремих регіонах.

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