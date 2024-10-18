На Північному мосту у Києві обмежать рух транспорту у напрямку лівого берегу

Часткові обмеження руху Північним мостом діятимуть із 19 до 21 жовтня.

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У столиці працівники КП «Київавтошляхміст» планують відремонтувати асфальтобетонне покриття Північного мосту, відтак протягом певного періоду на мосту діятимуть часткові обмеження руху.

Як повідомляють у КМДА, обмежать рух транспорту із 4:00 19 жовтня до 7:00 21 жовтня другою і третьою смугами мосту в напрямку з правого берега р. Дніпро на лівий.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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