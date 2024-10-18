На Северном мосту в Киеве ограничат движение транспорта в направлении левого берега

Частичные ограничения движения Северным мостом будут действовать с 19 по 21 октября.

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В столице работники КП «Киевавтошляхмист» планируют отремонтировать асфальтобетонное покрытие Северного моста, поэтому в течение определенного периода на мосту будут действовать частичные ограничения движения.

Как сообщают в КГГА, ограничат движение транспорта с 4:00 19 октября до 7:00 21 октября второй и третьей полосами моста в направлении с правого берега р. Днепр на левый.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения во время планирования маршрута.

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