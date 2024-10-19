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Вимагали 15 тисяч доларів за вирішення земельних питань — на Рівненщині викрили голову громади та депутата

09:22, 19 жовтня 2024
Фігуранти обіцяли не втручатись у ведення підприємницької діяльності та не ініціювати розірвання договорів на використання земельних ділянок, які вже перебували в оренді.
Вимагали 15 тисяч доларів за вирішення земельних питань — на Рівненщині викрили голову громади та депутата
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На Рівненщині у Вараському районі викрили голову громади та депутата, які вимагали 15 тисяч доларів  за вирішення земельних питань. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Так, голові громади Вараського району повідомлено про підозру у закінченому замаху на одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, та у підбуренні до надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 1 cт. 369-2 КК України), а також депутату однієї із міських рад – в одержанні неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Розслідування встановило, що голова громади висловив прохання директору аграрного підприємства надати йому 5 тисяч доларів хабаря. За це він обіцяв не ініціювати на сесії місцевої ради питання щодо розірвання укладених договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, якими користувалася фірма.

Крім того, ще 10 тисяч доларів директор надав депутату однієї з міських рад, аби той «вирішив» це ж питання з обранцями громади, додають у прокуратурі.

«Чоловікам вже обрано запобіжні заходи. Депутату – цілодобовий домашній арешт, а голові громади – тримання під вартою із правом внесення 205 904 грн застави, які він вже сплатив. Крім того, рішенням суду очільника громади відсторонено від займаної посади», — зазначили у відомстві.

За скоєні злочини депутатові загрожує максимально до 5 років ув’язнення, а голові – до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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