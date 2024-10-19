В Тринидаде и Тобаго состоялся первый показ фильма «20 дней в Мариуполе»

«20 дней в Мариуполе» - документальный фильм о российской агрессии показали в Карибском регионе.

Постоянное представительство Украины при ООН вместе с миссией ЕС в Тринидаде и Тобаго и местными учреждениями организовали показ документального фильма «20 дней в Мариуполе» в столице страны, Порт-оф-Спейне. Как сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, это был первый показ ленты в Карибском регионе в рамках Европейского кинофестиваля.

На мероприятии присутствовали местные политики, включая министра иностранных дел Эмери Брауна, представители академических кругов, бизнеса, культуры и студенты. Во время презентации Кислица отметил: «Между вашим городом и Мариуполем почти десять тысяч километров. Но для порядочных людей и наций географическое расстояние не имеет значения, особенно когда речь идет об отстаивании общечеловеческих ценностей».

Он также подчеркнул, что последние события свидетельствуют о том, что мир и безопасность нельзя воспринимать как должное, и призвал всех быть готовыми защищать свои страны и ценности.

Посол ЕС в Тринидад и Тобаго Питер Кавендиш подчеркнул важность недопущения российского вторжения до статуса новой нормы и призвал понимать его последствия.

Фильм, созданный в сотрудничестве документальной студии FRONTLINE и информационного агентства Associated Press, хроникует первые 20 дней полномасштабного вторжения через истории людей, свидетелей и жертв российских агрессий. Лента демонстрирует, как российские силы превращали Мариуполь в руины, в частности, бомбардировки роддома, обстрелы жилых домов, братские могилы и спасение авторов фильма из окруженного города.

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