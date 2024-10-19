Практика судов
  1. В мире

В Тринидаде и Тобаго состоялся первый показ фильма «20 дней в Мариуполе»

07:36, 19 октября 2024
«20 дней в Мариуполе» - документальный фильм о российской агрессии показали в Карибском регионе.
В Тринидаде и Тобаго состоялся первый показ фильма «20 дней в Мариуполе»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Постоянное представительство Украины при ООН вместе с миссией ЕС в Тринидаде и Тобаго и местными учреждениями организовали показ документального фильма «20 дней в Мариуполе» в столице страны, Порт-оф-Спейне. Как сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, это был первый показ ленты в Карибском регионе в рамках Европейского кинофестиваля.

На мероприятии присутствовали местные политики, включая министра иностранных дел Эмери Брауна, представители академических кругов, бизнеса, культуры и студенты. Во время презентации Кислица отметил: «Между вашим городом и Мариуполем почти десять тысяч километров. Но для порядочных людей и наций географическое расстояние не имеет значения, особенно когда речь идет об отстаивании общечеловеческих ценностей».

Он также подчеркнул, что последние события свидетельствуют о том, что мир и безопасность нельзя воспринимать как должное, и призвал всех быть готовыми защищать свои страны и ценности.

Посол ЕС в Тринидад и Тобаго Питер Кавендиш подчеркнул важность недопущения российского вторжения до статуса новой нормы и призвал понимать его последствия.

Фильм, созданный в сотрудничестве документальной студии FRONTLINE и информационного агентства Associated Press, хроникует первые 20 дней полномасштабного вторжения через истории людей, свидетелей и жертв российских агрессий. Лента демонстрирует, как российские силы превращали Мариуполь в руины, в частности, бомбардировки роддома, обстрелы жилых домов, братские могилы и спасение авторов фильма из окруженного города.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Мариуполь война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стратегия развития системы правосудия до 2029 года предусматривает реформу адвокатуры

Квалификационные и дисциплинарные процедуры для адвокатов требуют значительного усовершенствования в законодательстве и на практике – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

Общественный совет добропорядочности угрожает снизить темпы оценивания судей – все из-за отсутствия полного и удаленного доступа к судейским досье

В Верховной Раде предложили ВККС и ОСД самостоятельно решить проблему досье, но в ВККС не готовы взять ответственность на себя.

Началось тестирование кандидатов в апелляционные административные суды – результаты 18 октября

В первый день 5 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 5 не явились.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации завершено – результаты за 18 октября

703 кандидата успешно сдали экзамен, 62 – не набрали проходной балл, а 55 не явились.

В парламенте зарегистрировали законопроект о расширении оснований на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки во время мобилизации

Народные депутаты предлагают расширить основания для увольнения с военной службы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді