Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации завершено – результаты за 18 октября

703 кандидата успешно сдали экзамен, 62 – не набрали проходной балл, а 55 не явились.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты тринадцатого дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

18 октября тестирование составляла последняя группа кандидатов, претендующих на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации.

Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

По данным ВККС, 5 претендентов на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации 18 октября не набрали необходимый проходной балл, а еще 6 кандидатов не явились на тестирование.

Вместе с тем, 4 кандидата набрали максимально возможные 150 баллов.

В целом, по данным ВККС, экзамен для кандидатов в апелляционные суды (уголовная специализация) был назначен для 821 кандидата.

Явились на тестирование – 766 претендентов на должности судей апелляционных судов.

Успешно сдали тестирование – 703 кандидата.

Не набрали проходной балл – 62 кандидата.

Еще 1 кандидат отказался от сдачи экзамена.

Кроме того, 105 кандидатов набрали максимальный балл.

По данным ВККС, этап тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда успешно преодолели 87,7% юристов – претендентов в общие апелляционные суды (гражданская и уголовная специализация).

Следующий этап – тестирование на когнитивные способности (IQ-тест), которое начнется 4 ноября.

С результатами тестирования за 18 октября можно ознакомиться ниже:

С результатами первого дня тестирования (2 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами второго дня тестирования (3 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами третьего дня тестирования (4 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами четвертого дня тестирования (7 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами пятого дня тестирования (8 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами шестого дня тестирования (9 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами седьмого дня тестирования (10 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами восьмого дня тестирования (11 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами девятого дня тестирования (14 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами десятого дня тестирования (15 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами одиннадцатого дня тестирования (16 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами двенадцатого дня тестирования (17 октября) можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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