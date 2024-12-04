Україна готує юридичну реакцію на події у Грузії – Володимир Зеленський

Президент доручив підготувати відповідні санкційні рішення.

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Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії – те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини.

Крім того, Буданов доповів по ситуації в Грузії.

«І це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу», - зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна готує юридичну реакцію та працює з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій.

Крім того, Президент доручив підготувати відповідні санкційні рішення.

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