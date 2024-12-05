В Киеве изменят маршрут автобуса 111, который курсирует через новый Подольский мост

Маршрут автобуса сменят с 5 декабря.

КП «Киевпасстранс» заявил, что с 5 декабря для оптимизации маршрутной сети столицы внесут изменения в работу автобусного маршрута 111. Отметим, что этот автобус курсирует через новый Подольско-Воскресенский мост.

Так, движение автобусов в направлении Дарницкой площади организуют:

от станции метро «Площадь Украинских Героев» до Подольского мостового перехода по собственному маршруту, дальше – улица Центральная Садовая (до улицы Дамбовой) – улица Центральная Садовая, дальше по собственному маршруту.

В обратном направлении автобусный маршрут будет курсировать без изменений.

В то же время в коммунальном предприятии обращают внимание, что маршрут автобусов 111 дублирует схему движения автобусов 117, поэтому работа последнего будет приостановлена.

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