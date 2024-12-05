В Киеве под электропоезд, курсировавший из Дарницы в сторону Вокзальной, попал человек

Ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен.

Электропоезд, курсировавший из Дарницы в направлении Вокзальной, остановился – под поезд попал человек. Об этом заявили в Kyiv city express утром 5 декабря.

«Задержка будет существенной и повлияет на график оборотного рейса», - указывают там.

Ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен – следственные действия займут время.

Далее рейс в 08:39 из Святошино через Сырец и Почайную поедет по расписанию резервного состава.

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