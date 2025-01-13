Кабмін додатково виділив 5 мільярдів на виплату 1000 гривень зимової єПідтримки

Уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 мільярдів гривень.

Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми «Зимова єПідтримка». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги.

Крім того, прем’єр зазначив, що Кабмін вдосконалив механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через Укрпошту.

«Врегулювали алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму «Зимова єПідтримка». Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців», — додав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки направило українським банкам роз’яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківської таємниці учасників зимової єПідтримки та Нацкешбеку.

Як відомо, 4 грудня у мережі з’явилася інформація, що при оформленні картки «Національного кешбеку» у «ПриватБанку» клієнти автоматично надають дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Зокрема, у заяві про відкриття поточного рахунку присутня згода клієнта передавати інформацію про свої платіжні операції третім особам у рамках чинних постанов Кабінету Міністрів України.

У Приватбанку заявили, що інформація про нібито розкриття таємниці є перекручуванням умови, важливої для ініціативи «Національний кешбек».

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