В Украине цены на яблоки достигли самой высокой отметки за последние 8 лет

Цена достигла самой высокой отметки для этого периода за последние 8 лет.

Украинские садоводы предлагают к продаже яблоки по цене 25-32 грн/кг, что является самым высоким показателем за последние 8 лет. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что сегодня качественное яблоко из украинских хозяйств поступает в продажу в диапазоне 25-32 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий фруктов. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Кроме того, цена достигла самой высокой отметки для этого периода за последние 8 лет.

Аналитики объясняют, что в первую очередь рост цен на эти фрукты ключевые игроки рынка связывают с заметной активизацией торгово-закупочной деятельности в данном сегменте. По словам самих производителей, если неделей ранее спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня повышенную заинтересованность в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.

Кроме того, пишут в EastFruit, предложение яблока высокого качества на рынке Украины достаточно ограничено, что также способствует росту цен на эти фрукты.

«На сегодняшний день яблоки в Украине уже поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году», - указали в проекте.

Источник фото: EastFruit

Также ранее сообщалось, что капуста стала самым дорогим овощем борщового набора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.