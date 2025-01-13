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В Украине цены на яблоки достигли самой высокой отметки за последние 8 лет

18:52, 13 января 2025
Цена достигла самой высокой отметки для этого периода за последние 8 лет.
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Украинские садоводы предлагают к продаже яблоки по цене 25-32 грн/кг, что является самым высоким показателем за последние 8 лет. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что сегодня качественное яблоко из украинских хозяйств поступает в продажу в диапазоне 25-32 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий фруктов. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Кроме того, цена достигла самой высокой отметки для этого периода за последние 8 лет.

Аналитики объясняют, что в первую очередь рост цен на эти фрукты ключевые игроки рынка связывают с заметной активизацией торгово-закупочной деятельности в данном сегменте. По словам самих производителей, если неделей ранее спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня повышенную заинтересованность в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.

Кроме того, пишут в EastFruit, предложение яблока высокого качества на рынке Украины достаточно ограничено, что также способствует росту цен на эти фрукты.

«На сегодняшний день яблоки в Украине уже поступают в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году», - указали в проекте.

Источник фото: EastFruit

Также ранее сообщалось, что капуста стала самым дорогим овощем борщового набора.

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