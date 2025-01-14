Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану і мобілізації до 9 травня

Володимир Зеленський запропонував продовжити дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про затвердження його указів щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Законопроекти 12404 та 12405 з’явилися на офіційному сайті парламенту.

Цей правовий режим пропонується продовжити ще на 90 діб, тобто до 9 травня.

Раніше народний депутат Ярослав Юрчишин заявляв, що скасування воєнного стану в Україні після припинення бойових дій не буде миттєвим, адже для цього потрібні надійні гарантії безпеки.

Нагадаємо, уряд запропонував Верховній Раді ввести адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

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