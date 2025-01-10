Воєнний стан не скасують миттєво після припинення бойових дій, — Ярослав Юрчишин

За словами нардепа, перехід до мирного часу можливий лише за наявності чітких домовленостей або міжнародних гарантій, що унеможливлять повторну агресію Росії.

Скасування воєнного стану в Україні після припинення бойових дій не буде миттєвим, адже для цього потрібні надійні гарантії безпеки. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин в ефірі «Новини.Live».

«Не одразу (скасування воєнного стану - ред.). Відповідно мають бути гарантії безпеки. Тобто у найпростіший момент, три дні, умовно відсутності обстрілів, припинення бойових дій по факту, ми скасовуємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всіма потугами. Так не працює. Працює внесення указу про припинення воєнного стану, що має ґрунтуватися на рішенні наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на мирні рамки. Це може бути або як наслідок певної мирної угоди з безпековими гарантіями», – повідомив Юрчишин.

Юрчишин зазначив, що найефективнішою гарантією безпеки для України стало б членство в НАТО, проте «ми розуміємо ставлення і Трампа до НАТО, і його команди», а без згоди США країни до НАТО не вступають.

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