Военное положение не отменят мгновенно после прекращения боевых действий, – Ярослав Юрчишин

По словам нардепа, переход к мирному времени возможен только при наличии четких договоренностей или международных гарантий, которые сделают невозможным повторную агрессию России.

Отмена военного положения в Украине после прекращения боевых действий не будет мгновенной, ведь для этого нужны надежные гарантии безопасности. Об этом заявил народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире «Новости.Live».

«Не сразу (отмена военного положения - ред.). Соответственно должны быть гарантии безопасности. То есть в самый простой момент, три дня, условно отсутствия обстрелов, прекращения боевых действий по факту, мы отменяем военное положение, а на четвертый день россияне прут всеми потугами. Так не работает. Работает внесение указа о прекращении военного положения, которое должно основываться на решении наших структур безопасности о том, что действительно мы сейчас можем переводить страну на мирные рамки. Это может быть или как следствие определенного мирного соглашения с гарантиями безопасности», - сообщил Юрчишин.

Юрчишин отметил, что самой эффективной гарантией безопасности для Украины стало бы членство в НАТО, однако «мы понимаем отношение и Трампа к НАТО, и его команды», а без согласия США страны в НАТО не вступают.

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